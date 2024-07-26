Катер столкнулся с маломерным судном у причала на Фонтанке

— Из-за навала отшвартованное судно получило многочисленные повреждения лакокрасочного покрытия с правого борта в виде сколов и царапин, а также трещины на привальном брусе с правой стороны, трещину на корпусе пульта управления судоводителя. У катера-нарушителя с правой стороны имеются небольшие затертости и повреждения лакокрасочного покрытия, — рассказало ведомство.