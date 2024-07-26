Катер столкнулся с маломерным судном у причала на Фонтанке

Вечером 24 июля катер столкнулся с маломерным судном, пришвартованным у причала на реке Фонтанке в Петербурге. В результате инцидента никто не пострадал. Но эпизод быстро привлек внимание страж правопорядка. Об этом сообщила пресс-служба Транспортной полиции по Северо-Западному округу.
— Из-за навала отшвартованное судно получило многочисленные повреждения лакокрасочного покрытия с правого борта в виде сколов и царапин, а также трещины на привальном брусе с правой стороны, трещину на корпусе пульта управления судоводителя. У катера-нарушителя с правой стороны имеются небольшие затертости и повреждения лакокрасочного покрытия, — рассказало ведомство.
Транспортная полиция начала проверку. К слову, случившееся также не привело к разливу нефтепродуктов. Ни у кого из участников инцидента состояние опьянения не наблюдалось.
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