Посторонний проник на борт самолета в аэропорту Алматы

Так, в связи с непредоставлением услуг (пассажиры не были размещены в гостинице, а также не был организован трансфер пассажиров с аэропорта до гостиницы и обратно) при задержке рейса по маршруту Алматы — Караганда, 11июля т.г. авиакомпании «Fly Arystan», был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 567 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 000 МРП (3 692 000 тг.).