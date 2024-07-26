Посторонний проник на борт самолета в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ, 26 июл — Sputnik. Рейс KC995 из Алматы в Астану задержан на 1 час 15 минут из-за повторного досмотра.
«Задержка вызвана тем, что на борту оказался пассажир с рейса KC641, также направлявшегося в Астану», — сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе авиакомпании Air Astana.
Ранее сообщалось, что Комитетом гражданской авиации (КГА) Минтранспорта Казахстана продолжается работа по привлечению к ответственности отечественных и иностранных авиакомпаний.
В связи с увеличением количества рейсов в летний период, участились жалобы пассажиров на авиакомпании на несвоевременное оказание услуг либо неоказание услуг при задержке рейса, которые предусмотрены законодательством Казахстана.
Так, в связи с непредоставлением услуг (пассажиры не были размещены в гостинице, а также не был организован трансфер пассажиров с аэропорта до гостиницы и обратно) при задержке рейса по маршруту Алматы — Караганда, 11июля т.г. авиакомпании «Fly Arystan», был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 567 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 000 МРП (3 692 000 тг.).
Ранее, также за ненадлежащее оказание услуг при задержке рейса по маршруту Атырау — Алматы, 24 июня т.г. авиакомпания «SCAT» была привлечена к административной ответственности, сумма штрафа составила 1 000 МРП (3 692 000 тг.).