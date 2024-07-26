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Автомобиль полиции попал в ДТП в центре Петербурга. Вознесенский стоит от Мойки

Автомобиль полиции попал в ДТП на Вознесенском проспекте в Петербурге.

Каршеринг и машина полиции не разъехались на перекрестке в Адмиралтейском районе Петербурга днем 26 июля. Движение сильно затруднено.

Авария произошла на пересечении Вознесенского проспекта и четной стороны набережной канала Грибоедова, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». На кадрах с места ДТП видно легковой автомобиль полиции с разбитой передней частью и стоящий посреди перекрестка каршеринговый внедорожник Haval с включенной «аварийкой» и, похоже, поврежденным задним колесом.

На месте — пожарные и скорая, но о пострадавших не сообщается. Подробности случившегося уточняются.

По данным «Яндекс. Пробок», из-за ДТП сильно затруднено движение по Вознесенскому проспекту — пробка тянется от Мойки до канала Грибоедова. Также скопился затор на набережной канала Грибоедова почти от Средней Подьяческой улицы.