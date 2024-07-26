Автомобиль полиции попал в ДТП в центре Петербурга. Вознесенский стоит от Мойки

Авария произошла на пересечении Вознесенского проспекта и четной стороны набережной канала Грибоедова, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». На кадрах с места ДТП видно легковой автомобиль полиции с разбитой передней частью и стоящий посреди перекрестка каршеринговый внедорожник Haval с включенной «аварийкой» и, похоже, поврежденным задним колесом.