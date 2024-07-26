Жителям домов на Дыбовского оказывают помощь из-за аварии на сетях в Иркутске

Для пострадавших открыт пункт временного размещения в офисе управляющей компании по адресу Дыбовского 8/3. Там можно набрать питьевой воды, зарядить телефоны и посетить туалеты. С 15:00 «Комбинатом питания» организовано двухразовое горячее питание для жильцов домов и для специалистов, которые ведут работы на участке.