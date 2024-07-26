Жителям домов на Дыбовского оказывают помощь из-за аварии на сетях в Иркутске

В Октябрьском округе Иркутска произошла авария на сетях электроснабжения. Без света остались пять жилых домов по улице Дыбовского. Там ввели режим повышенной готовности. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
На участке в районе улицы Ширямова проводились земляные работы, в процессе которых повредили кабель электроснабжения. Причиной стало его неправильное расположение на топоснове и отсутствие защиты от повреждений.
— Сейчас специалисты «Южных электрических сетей» с помощью генератора подают электроснабжение по очереди в каждую блок-секцию. Ведутся работы по устранению повреждений и восстановлению кабельной линии, — сообщили в пресс-службе администрации.
Для пострадавших открыт пункт временного размещения в офисе управляющей компании по адресу Дыбовского 8/3. Там можно набрать питьевой воды, зарядить телефоны и посетить туалеты. С 15:00 «Комбинатом питания» организовано двухразовое горячее питание для жильцов домов и для специалистов, которые ведут работы на участке.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что наркосбытчика с героином задержали в подъезде жилого дома в Братске.