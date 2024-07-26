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В Челябинской области подростки угнали две машины ради поездки в лес

Первый автомобиль трое школьников откатили от дома, но так и не смогли завести, и пошли искать другой транспорт.

Источник: РИА "Новости"

Инциденты произошли в поселке Мирный в Красноармейском районе, где в полицию обратилось сразу два автовладельца с заявлениями о пропаже машин — ВАЗ-2112 и ВАЗ-2107. К розыску транспорта подключились инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области рассказали, что через короткое время после поступления сообщений об угонах правоохранителям снова поступил звонок от одного из потерпевших, который сообщил, что нашел свою машину возле деревни Худяково.

Стражи правопорядка прибыли на место и обнаружили, что помимо машины там были еще три подростка от 15 до 17 лет. Как оказалось, именно они причастны к пропаже легковушек. Сначала ребята попытались угнать ВАЗ-2107, который они хотели завести при помощи проводов замка зажигания. Автомобиль откатили и снова попытались завести. Вторая попытка также провалилась, и товарищи просто бросили ее и отправились дальше гулять.

Затем им попалась на глаза открытая «двенадцатая». Именно на ней парни и уехали в лес под деревню Худяково. А вот владелец машины, обнаружив пропажу, при помощи соседки поехал разыскивать свое авто и в направлении населенного пункта обнаружил свежие следы, которые привели к угонщикам.

Подростков доставили в полицию. Материалы отправят в следственные органы, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел.