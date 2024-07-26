В Челябинской области подростки угнали две машины ради поездки в лес

Стражи правопорядка прибыли на место и обнаружили, что помимо машины там были еще три подростка от 15 до 17 лет. Как оказалось, именно они причастны к пропаже легковушек. Сначала ребята попытались угнать ВАЗ-2107, который они хотели завести при помощи проводов замка зажигания. Автомобиль откатили и снова попытались завести. Вторая попытка также провалилась, и товарищи просто бросили ее и отправились дальше гулять.