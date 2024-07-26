Две 13-летние девочки на квадроцикле столкнулись с «Тайотой Камри» в Иркутске

25 июля в вечернее время в поселке Молодежный Иркутского района 13-летняя девочка со своей сверстницей каталась на квадроцикле «Ямаха Гризли». В определенный момент девочкой было допущено столкновение с машиной «Тайота Камри». В аварии несовершеннолетние получили травмы. Об этом КП-Иркутск сообщили в Прокуратуре Иркутской области.
— По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере надлежащего исполнения родительских прав, а также в безопасности дорожного движения и иного законодательства, — сообщают в пресс-службе ведомства.
В прокуратуре контролируют ход и результат проверки. Причины и условия произошедшего, а также нанесенный вред здоровью еще устанавливаются.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске руководителями коммерческой организации были обмануты дольщики на 109 миллионов рублей.