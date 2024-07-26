Две 13-летние девочки на квадроцикле столкнулись с «Тайотой Камри» в Иркутске

25 июля в вечернее время в поселке Молодежный Иркутского района 13-летняя девочка со своей сверстницей каталась на квадроцикле «Ямаха Гризли». В определенный момент девочкой было допущено столкновение с машиной «Тайота Камри». В аварии несовершеннолетние получили травмы. Об этом КП-Иркутск сообщили в Прокуратуре Иркутской области.