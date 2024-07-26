Приговоренный к смертной казни Кригер внесен в экстремистский список МВД

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Гражданин ФРГ Рико Кригер, которому в Беларуси вынесли смертный приговор, внесен в экстремистский список Министерства внутренних дел, об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «Экстремисты Беларуси».
Мужчинусудили в Минске за по шести статьям Уголовного кодекса, признали виновным в совершении теракта, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Беларуси.
Основанием для внесения Кригера в перечень граждан, причастных к экстремистской деятельности, который ведет МВД Беларуси, стал «вступивший в законную силу приговор Минского областного суда».
Кригер после оглашения обвинительного приговора дал интервью белорусским государственным СМИ, во время которого заявил, что будет просить помилования у президента. Он сообщил также, что Германия не хочет идти на контакт с Минском по его делу.
В пятницу, 26 июля, МИД ФРГ заявил, что предоставляет консульскую поддержку Кригеру, которого за преступления террористической направленности приговорили в Беларуси к исключительной мере.