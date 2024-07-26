Минюст включил издание «Bild на русском»* в реестр иноагентов

По информации ведомства «Bild на русском»* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. Выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.