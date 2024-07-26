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Минюст включил издание «Bild на русском»* в реестр иноагентов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов издание «Bild на русском»*, сообщается на сайте ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать шестого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И. А. Матвеев**, а также “BILD на русском”*, — говорится в сообщении.

По информации ведомства «Bild на русском»* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. Выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Внесенный в реестр Матвеев** также распространял недостоверную информацию. Выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой организацией, включенной в перечень нежелательных НПО. Является участником проекта, включенного в реестр иностранных агентов.

* Издание, признанное иноагентом в России.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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