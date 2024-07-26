Минюст включил издание «Bild на русском»* в реестр иноагентов

«Двадцать шестого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И. А. Матвеев**, а также “BILD на русском”*, — говорится в сообщении.
По информации ведомства «Bild на русском»* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. Выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
Внесенный в реестр Матвеев** также распространял недостоверную информацию. Выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой организацией, включенной в перечень нежелательных НПО. Является участником проекта, включенного в реестр иностранных агентов.
* Издание, признанное иноагентом в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.