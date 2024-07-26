Димогло: в Молдове растет число наркоманов

Экономический кризис, резкое падение доходов населения, отсутствие перспектив и возможностей для молодежи стали основными причинами роста количества наркоманов в Молдове. Об этом заявила в комментарии для Sputnik Молдова журналист и телеведущая Нина Димогло.
«Затрудняют борьбу с наркотиками и тренды. Какой пример нам показывает Европа, которая идет по пути либерализации антинаркотического законодательства? Беда еще и в уязвимости детей, родители которых вынуждены были уехать за границу на заработки. Это настоящая трагедия», — заявила Димогло.
Она считает, что проблема с употреблением запрещенных веществ несет угрозу национальной безопасности Молдовы. Наркотические вещества, по словам телеведущей, ломают жизни семей, из-за них совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления.
«Это наша общая трагедия. К сожалению, победить ее сложно. Необходима воспитательная работа, административно-законодательные меры», — отметила Димогло.
Журналист не верит, что действующая власть решит эту проблему. Она хочет, чтобы каждый гражданин вносил свою лепту в борьбу. Только так, по мнению телеведущей, ситуация в стране улучшится.