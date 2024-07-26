Димогло: в Молдове растет число наркоманов

«Затрудняют борьбу с наркотиками и тренды. Какой пример нам показывает Европа, которая идет по пути либерализации антинаркотического законодательства? Беда еще и в уязвимости детей, родители которых вынуждены были уехать за границу на заработки. Это настоящая трагедия», — заявила Димогло.