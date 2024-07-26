Россиянка родила ребенка с пулей в животе

Как рассказали врачи, ребенок получил пулю, будучи в животе матери, на 30-й неделе беременности. Пуля от пневматического ружья отрекошетила от мишени, по которой стрелял будущий отец девочки. Женщина сразу же обратилась за помощью. УЗИ показало, что опасности ни для матери, ни для плода нет, поэтому медики приняли решение дождаться родов.