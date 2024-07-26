Россиянка родила ребенка с пулей в животе

О необычном случае сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
Как рассказали врачи, ребенок получил пулю, будучи в животе матери, на 30-й неделе беременности. Пуля от пневматического ружья отрекошетила от мишени, по которой стрелял будущий отец девочки. Женщина сразу же обратилась за помощью. УЗИ показало, что опасности ни для матери, ни для плода нет, поэтому медики приняли решение дождаться родов.
«В ходе обследования мы с коллегами выяснили, что пуля находилась поверхностно и не повредила внутренние органы ребенка, поэтому угрозы для жизни ребенка не было», — поделился хирург Михаил Рехвиашвили.
После родов младенца забрали на операцию, где извлекли пулю. Девочку быстро вернули матери в палату, и выписали после того, как послеоперационная рана зажила.