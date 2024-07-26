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В Ташкенте прорвало трубопровод во время гидравлических испытаний

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 26 июля, произошел прорыв магистрального трубопровода на пересечении улиц Ширин и Лутфий в Учтепинском районе Ташкента. Авария уже устранена. К счастью, никто не пострадал, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По сообщению Veolia Energy Tashkent, авария случилась во время гидравлических испытаний, проводимых под давлением для проверки механической прочности и плотности труб. Все необходимые меры безопасности были быстро приняты для минимизации воздействия на городскую инфраструктуру и жителей.

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2024−2025 годов Veolia Energy Tashkent продолжит испытания тепловых сетей. Жителей города просят быть особенно внимательными, так как во время испытаний возможны повреждения трубопроводов и выбросы горячей воды на дороги и тротуары.