В Ташкенте прорвало трубопровод во время гидравлических испытаний

По сообщению Veolia Energy Tashkent, авария случилась во время гидравлических испытаний, проводимых под давлением для проверки механической прочности и плотности труб. Все необходимые меры безопасности были быстро приняты для минимизации воздействия на городскую инфраструктуру и жителей.