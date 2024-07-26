«После родов мечтала вернуть плоский живот:»: мать двоих детей умерла после пластической операции в Иркутске

Вот уже почти два месяца житель Иркутска Константин Бочаров не может поверить в то, что его любимой супруги больше нет. 14 мая 33-летняя Серафима приехала в частную многопрофильную клинику Иркутска на плановую операцию, чтобы исправить последствия двух перенесенных родов. А именно — убрать «фартук» на животе, который образовался во время беременности. Но уже через несколько дней оттуда женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в Областную клиническую больницу. Сибирячка пробыла в коме несколько дней, но 27 мая ее сердце остановилось навсегда. В заключении о смерти указано, что мать двоих детей скончалась из-за аноксического повреждения головного мозга. Простыми словами, произошла нехватка кислорода. Проверка областного Росздравнадзора показала — клиника осуществляла деятельность с нарушением лицензионных требований. Однако является ли это доказательством — решит суд. Что известно о громком деле на сегодняшний день? Подробности — в материале КП-Иркутск.
Мечтала преобразить себя.
Константин Бочаров познакомился с Серафимой в 2009 году в кафе. Обаятельная светловолосая девушка сразу вскружила ему голову и сибиряк начал добиваться ее сердца. Через четыре года молодые люди сыграли свадьбу. А потом сибирячка подарила супругу двух дочерей — сейчас им 6 и 9 лет.
Бочаровы вели бизнес в сфере грузоперевозок. В свободное время — путешествовали, занимались воспитанием детей.
— Жена была настоящей хранительницей очага. Очень много времени посвящала дочкам, их образованию. Вела активный образ жизни, занималась танцами, — рассказывал Константин корреспонденту КП-Иркутск. — Я всегда говорил ей, что она — самая лучшая!
Сибирячка решилась на операцию по ушиванию диастаза прямых мышц живота (пластическая операция, которая проводится для восстановления растянутого апоневроза передней брюшной стенки — прим. Ред.).
— К тому же у супруги была маленькая пуповая грыжа, из-за которой у нее пупок немного «съехал» в сторону и образовался шарик на животе. Серафима после родов хотела избавиться от него, «сдвинуть» пупок на место, а заодно устранить диастаз. Простыми словами, восстановить эстетику передней брюшной стенки.
Женщина решила проводить операцию в родном городе. Изучив отзывы и рекомендации знакомых, определилась с медучреждением и хирургом. Серафима выбрала частную многопрофильную клинику. За услугу отдала 155 тысяч рублей.
Константин рассказывает, что врачи заверили его супругу, что операция несложная. Два дня женщина должна будет наблюдаться в стационаре, после выписка. Спустя 10 дней, после восстановления, сибирячка бы уже вернулась к обычной жизни.
— Жена сдала все необходимые анализы, прошла обследование. Все было отлично, — утверждает Константин.
Впала в кому.
Операцию назначили на утро 14 мая. Константин увез супругу в клинику и отправился на работу.
— Через некоторое время она перезвонила мне и сообщила, что операцию почему-то перенесли на вечер. Из-за этого жена не пила и не ела весь день. В 17:50 она написала, что ее повезли в операционную…
Это сообщение от Серафимы стало последним. Утром следующего дня Константину позвонили из клиники и сообщили, что женщина находится в крайне тяжелом состоянии.
— Я сразу же помчался туда. Сима была в коме. Причем что именно произошло — никто мне не мог объяснить несколько дней. Не получив ответа от сотрудников клиники, я обратился в Следственный комитет. И только после их запроса, на третьи сутки после операции, в клинику на симпозиум приехали врачи Иркутской Областной клинической больницы.
Серафиму перевезли в реанимацию Иркутской Областной клинической больницы. Врачи честно сказали Константину, что у его жены произошло поражение головного мозга и шансов у нее нет…
— Судя по медицинской карточке, которую я получил, врачи клиники все это время, пока жена находилась там, якобы кололи ей адреналин, чтобы сердце работало. В документах нет информации ни о препаратах против поражения мозга, ни результатов МРТ головного мозга, то есть вероятно его и не делали. Возможно, Симу можно было бы еще спасти…
Женщина пробыла в реанимации 10 дней. Семья молилась и надеялась на лучшее. Но чуда не произошло. Серафима скончалась 27 мая.
— Все это время я обращался в различные инстанции, писал жалобы главе СК России Александру Бастрыкину, в Генеральную прокуратуру РФ, нанял адвоката. При этом со стороны клиники со мной никто не связывался. Я не получал ни соболезнований, ни предложения о какой-либо помощи. Только недавно удалось пообщаться с их главным врачом. Учредителей клиники на этой встрече не было.
Клиника работала с нарушением лицензии?
По факту гибели женщины Следственный комитет Иркутской области завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».
— При введении препаратов для общей анестезии (общий наркоз) состояние потерпевшей резко ухудшилось, и она впала в кому. Оказываемые медицинскими работниками мероприятия положительного результата не принесли, — рассказали в СУ СКР по Иркутской области.
В настоящий момент дело находится в первом отделе по расследованию особо важных дел Иркутской области. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Изъята медицинская документация погибшей, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.
Свою проверку также устроил и областной Росздравнадзор. На днях Константин получил информацию о ее результатах. В клинике выявлены нарушения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности при оказании медицинской помощи Серафиме Бочаровой. Копия документа имеется в распоряжении редакции КП-Иркутск.
— По результатам проверки в отношении ООО ММК «****» оформлен акт проверки, предписание об устранении выявленных нарушений, составлен протокол об административном правонарушении по статье "Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Материалы административного дела направлены в суд для принятия правового решения, — говорится в документе.
— На днях меня приглашали на личный прием к главе СК по Иркутской области Анатолию Ситникову. Мы ждем результатов других экспертиз. По прогнозам, дело уйдет в суд до конца этого года. Я считаю, что виновные в гибели моей жены должны понести заслуженное наказание!