«После родов мечтала вернуть плоский живот:»: мать двоих детей умерла после пластической операции в Иркутске

Вот уже почти два месяца житель Иркутска Константин Бочаров не может поверить в то, что его любимой супруги больше нет. 14 мая 33-летняя Серафима приехала в частную многопрофильную клинику Иркутска на плановую операцию, чтобы исправить последствия двух перенесенных родов. А именно — убрать «фартук» на животе, который образовался во время беременности. Но уже через несколько дней оттуда женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в Областную клиническую больницу. Сибирячка пробыла в коме несколько дней, но 27 мая ее сердце остановилось навсегда. В заключении о смерти указано, что мать двоих детей скончалась из-за аноксического повреждения головного мозга. Простыми словами, произошла нехватка кислорода. Проверка областного Росздравнадзора показала — клиника осуществляла деятельность с нарушением лицензионных требований. Однако является ли это доказательством — решит суд. Что известно о громком деле на сегодняшний день? Подробности — в материале КП-Иркутск.