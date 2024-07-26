В Ростовской области заменят окна в доме, пострадавшем от обломков БПЛА

В Ростовской области поврежденные окна заменят в постройке, пострадавшей после падения обломков БПЛА. Об этом в Telegram сообщил глава администрации Мясниковского района Андрей Торпуджиян.
— Выехали вместе в село Несветай, где ночью упали обломки от сбитых беспилотников. Пообщались с жителями дома, который пострадал от упавших частей БПЛА. Договорились, что поможем с заменой разбитых окон в ближайшее время, — рассказал Андрей Торпуджиян.
Чиновник отметил, что еще прошедшей ночью «для выявления всех возможных последствий от упавших летательных аппаратов был проверен подомовой обход». Обломки от БПЛА на данный момент уже ликвидированы.
Напомним, в ночь на 26 июля в небе над Ростовской областью силы ПВО сбили четыре БПЛА. Части этих летательных аппаратов, по словам губернатора Василия Голубева, «повредили строения на частных подворьях» и привели к ландшафтному пожару, который оперативно потушили. Глава региона также заявил, что людям будет оказана помощь в восстановлении имущества.