В Ростовской области заменят окна в доме, пострадавшем от обломков БПЛА

Напомним, в ночь на 26 июля в небе над Ростовской областью силы ПВО сбили четыре БПЛА. Части этих летательных аппаратов, по словам губернатора Василия Голубева, «повредили строения на частных подворьях» и привели к ландшафтному пожару, который оперативно потушили. Глава региона также заявил, что людям будет оказана помощь в восстановлении имущества.