«Мы подбили практически окончательные цифры поврежденных насаждений вследствие непогоды — это 4 млн куб.м, или 15 тыс. га леса. Сегодня мы вышли на ежедневный объем заготовки порядка 22 тыс. куб.м. Видим, что этого пока недостаточно, но даем лесхозам пару дней. Уже с понедельника должны заготавливать по 30 тыс. куб.м в день. Тогда поручение главы государства к 1 ноябрю будет беспрекословно выполнено», — сказал Александр Кулик.
По его словам, в лесхозах еще есть резерв людей, имеются дополнительные харвестеры и форвардеры. Ожидается техническая поддержка от государства порядка 50 сортиментовозов и 10 фарвардеров.
«Ресурсы есть и пока все идет в рабочем порядке. Мы ежедневно все контролируем и принимаем оперативные решения прямо на месте. Я или мои заместители постоянно находятся на ветровально-буреломных лесосеках», — заверил министр лесного хозяйства.
В Беларуси было повреждено непогодой 15 тыс. га леса
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси было повреждено непогодой 15 тыс. га леса. Об этом заявил журналистам министр лесного хозяйства Александр Кулик, подводя окончательные итоги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Мы подбили практически окончательные цифры поврежденных насаждений вследствие непогоды — это 4 млн куб.м, или 15 тыс. га леса. Сегодня мы вышли на ежедневный объем заготовки порядка 22 тыс. куб.м. Видим, что этого пока недостаточно, но даем лесхозам пару дней. Уже с понедельника должны заготавливать по 30 тыс. куб.м в день. Тогда поручение главы государства к 1 ноябрю будет беспрекословно выполнено», — сказал Александр Кулик.