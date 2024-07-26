В Беларуси было повреждено непогодой 15 тыс. га леса

«Мы подбили практически окончательные цифры поврежденных насаждений вследствие непогоды — это 4 млн куб.м, или 15 тыс. га леса. Сегодня мы вышли на ежедневный объем заготовки порядка 22 тыс. куб.м. Видим, что этого пока недостаточно, но даем лесхозам пару дней. Уже с понедельника должны заготавливать по 30 тыс. куб.м в день. Тогда поручение главы государства к 1 ноябрю будет беспрекословно выполнено», — сказал Александр Кулик.



По его словам, в лесхозах еще есть резерв людей, имеются дополнительные харвестеры и форвардеры. Ожидается техническая поддержка от государства порядка 50 сортиментовозов и 10 фарвардеров.



«Ресурсы есть и пока все идет в рабочем порядке. Мы ежедневно все контролируем и принимаем оперативные решения прямо на месте. Я или мои заместители постоянно находятся на ветровально-буреломных лесосеках», — заверил министр лесного хозяйства.