В Казахстан из Китая незаконно ввозили мясо

Как сообщается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства, незаконно ввезенное мясо было выявлено на рынке в Шымкенте в ходе рейда.
«Территориальная инспекция Комитета ветконтроля и надзора в Шымкенте в ходе рейдов обнаружила мясо птицы, ввезенное из Китая без ветеринарного сертификата и других сопроводительных документов. Было изъято 35 070 кг мяса», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что согласно статье 15 Закона РК «О ветеринарии», объектами государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора являются продукция и сырье животного происхождения. Кроме этого, согласно правилам Евразийского экономического союза, импортируемые товары подлежат полному ветконтролю на момент их доставки в соответствующее место.
«Если происхождение подконтрольного товара не может быть подтверждено документами, удостоверяющими его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, товар подлежит уничтожению за счет производителя или возврату отправителю (экспортеру). Вся выявленная партия мяса птицы была утилизирована и уничтожена в яме Беккари на территории городского мусоросборного центра поселка Актас в Шымкенте. На месте проведены дезинфекционные мероприятия», — отмечается в сообщении.
Индивидуальный предприниматель, у кого было изъято мясо, в соответствии с пунктом 1 статьи 406 КоАП РК был оштрафован на 50 МРП. В мае мы писали, что в Казахстане пересмотрели запрет на ввоз свинины из России — с 22 мая был вновь разрешен ввоз свинины из России. Также мы писали, что в Китае сняли ограничения на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана, которое действовало с 2005 года.
В Минсельхозе отмечали, что теперь Казахстан сможет начать процедуру согласования ветеринарных требований по расширению линейки экспортных товаров, а также работу по допуску к экспорту предприятий со всей территории страны. В конце прошлого года на сообщения о запрете транзита мяса птицы из США в Казахстан в МСХ сообщили, что официальных сообщений к ним от российской стороны касательно запрета транзита через территорию РФ птицеводческой продукции из США не поступало. Тем не менее в МСХ подтвердили, что из-за высокопатогенного гриппа птиц действуют временные ограничения в отношении 19 штатов США.