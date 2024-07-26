В пруду под Воронежем утонул 11-летний мальчик

В пятницу, 26 июля, в Новоусманском районе утонул в пруду 11-летний мальчик. Трагедия произошла в поселке совхоза «Воронежский», сообщили в региональном СУ СК в пятницу, 26 июля.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
— Любой водоем — это место повышенной опасности. Соблюдайте правила поведения на воде, купайтесь только в специально оборудованных местах. Не плавайте у крутых, обрывистых берегов, с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах. Не заплывайте слишком далеко от береговой линии. Находясь на пляже, не оставляйте детей без присмотра, постоянно держите их в поле зрения. Только неукоснительное соблюдение мер безопасности на воде может предупредить беду, сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким, — обратились к воронежцам в СК.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало о 5-летнем мальчике, который утонул в Рамони в реке Воронеж. Ребенок пришел на пляж с отцом и 8-летним братом. Мужчина наблюдал за детьми, когда они играли в песке у реки, но в какой-то момент отвлекся на старшего сына и потерял из виду младшего. Тело мальчика было обнаружено в воде.