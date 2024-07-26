В пруду под Воронежем утонул 11-летний мальчик

— Любой водоем — это место повышенной опасности. Соблюдайте правила поведения на воде, купайтесь только в специально оборудованных местах. Не плавайте у крутых, обрывистых берегов, с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах. Не заплывайте слишком далеко от береговой линии. Находясь на пляже, не оставляйте детей без присмотра, постоянно держите их в поле зрения. Только неукоснительное соблюдение мер безопасности на воде может предупредить беду, сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким, — обратились к воронежцам в СК.