В Москве арестовали главу клиринга по биржевым торгам газом

ЦК «РДК» входит в систему «Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи» (СПбМТСБ). «В настоящее время НКО ЦК РДК (АО) осуществляет клиринг по обязательствам из договоров с биржевым товаром, заключаемых в секции “Газ природный” АО “СПбМТСБ”. НКО ЦК РДК (АО) оказывает участникам клиринга клиринговые услуги по договорам, заключенным в секции срочного рынка биржи, являясь центральным контрагентом по всем срочным контрактам», — говорится на сайте организации.