Нижегородский СК раскрыл подробности уголовного дела в отношении гендиректора «Теплоэнерго»

По версии следствия, гендиректор «Теплоэнерго» преступил черту закона, дав главе дочерней организации указание заключить договор подряда по внесению изменений в проектно-сметную документацию уже готового объекта с аффилированной фирмой. При этом, согласно данным, обвиняемый не имел на данные действия законных оснований и нарушил процедуру закупки. Причиной случившегося представители СК называют желание фигуранта «скрыть недостатки в служебной деятельности и упущения в контроле за подчиненными».