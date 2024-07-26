Нижегородский СК раскрыл подробности уголовного дела в отношении гендиректора «Теплоэнерго»

«Возбуждено уголовное дело по п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности)», — добавили в ведомстве.
По версии следствия, гендиректор «Теплоэнерго» преступил черту закона, дав главе дочерней организации указание заключить договор подряда по внесению изменений в проектно-сметную документацию уже готового объекта с аффилированной фирмой. При этом, согласно данным, обвиняемый не имел на данные действия законных оснований и нарушил процедуру закупки. Причиной случившегося представители СК называют желание фигуранта «скрыть недостатки в служебной деятельности и упущения в контроле за подчиненными».
Ущерб, который был причинен государству из-за преступных действий должностного лица, был оценен более чем в 8 млн рублей.
Сейчас по уголовному делу проводится расследование. Следователи допрашивают свидетелей и изымают документацию. Халтурину предъявлено обвинение, он пробудет под стражей до 23 сентября.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что временно исполняющим обязанности гендиректора «Теплоэнерго» назначен Сергей Прокофьев.