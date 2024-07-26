Размытые дороги и мосты, затопленные дворы: в Башкирии бушует водная стихия.

Подтопление дороги Улуелга — Ишля — Тукан — Зигаза. Прекращено движение для всех видов транспортных средств. Экстренные службы проехать могут. Подтопление автодороги Верхний Авзян — Исмакаево — Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза. Прекращено движение для всех видов транспортных средств. Экстренные службы проехать могут. Размытие участка дороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в районе Верхнего Авязна. Выставлены дорожные знаки, проезд для всех автомобилей возможен. Перелив через автодорогу Верхний Авзян — Исмакаево — Бзяк в двух местах. Прекращено движение для всех видов транспортных средств, проезд для автомобилей экстренных служб имеется. Подтопление дороги в районе населённого пункта Карталинская Запань. Проезд невозможен, эвакуация не требуется, запас продуктов питания есть.