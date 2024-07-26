Размытые дороги и мосты, затопленные дворы: в Башкирии бушует водная стихия.

В Башкирии уже несколько дней бушует стихия — идут очень сильные дожди. В некоторых районах введен режим повышенной готовности, вода заливает дороги, разрушает мосты и затопляет придомовые территории. Из-за сильных ливней МЧС Башкирии обратилось к жителям и гостям республики с просьбой воздержаться от туризма и поездок.
Режим повышенной готовности с 16.00 26 июля 2024 года установлен на территории Белорецкого района в связи с выпадением обильных осадков. Как пояснил глава района Андрей Иванюта, это означает усиление контроля и мониторинга за состоянием дорог и мостов; проведение, при необходимости эвакуационных мероприятий в населенных пунктах, которые могут быть подтоплены в результате дождевого паводка.
Ранее «Башинформ» сообщал, что 26 июля введено прекращение движения для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск км 138+000 — км 142+000 (Белорецкий район).
По состоянию на 18.00 в Белорецком районе затруднено движение на пяти участках автодорог.
Подтопление дороги Улуелга — Ишля — Тукан — Зигаза. Прекращено движение для всех видов транспортных средств. Экстренные службы проехать могут. Подтопление автодороги Верхний Авзян — Исмакаево — Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза. Прекращено движение для всех видов транспортных средств. Экстренные службы проехать могут. Размытие участка дороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в районе Верхнего Авязна. Выставлены дорожные знаки, проезд для всех автомобилей возможен. Перелив через автодорогу Верхний Авзян — Исмакаево — Бзяк в двух местах. Прекращено движение для всех видов транспортных средств, проезд для автомобилей экстренных служб имеется. Подтопление дороги в районе населённого пункта Карталинская Запань. Проезд невозможен, эвакуация не требуется, запас продуктов питания есть.
— Уважаемые жители и гости района, учитывайте дорожную ситуацию и прогноз погоды, не выезжайте без крайней необходимости в указанных направлениях, — обратился Андрей Иванюта.
Как информировал «Башинформ», из-за прохождения ливневых дождей размыло дорогу в двух местах: от деревни Саргая до трассы села Старосубхангулово — Кага. Спасатели эвакуировали туристов в Бурзянском районе.
Ситуацию, возникшую вследствие сильных дождей, прокомментировал Глава Бурзянского района Башкирии.
— В связи с размытием моста на дороге у деревни Саргая из-за сильных дождей собрали внеочередное заседание комиссии по ЧС, — сообщил глава Бурзянского района Газиз Манапов.
Оперативная группа оценила ущерб и рассмотрела предстоящие действия. Были определены и приобретены трубы для укладки. Будет открыт временный мост. Позже будет создан проект и построен новый мост.
Между тем пресс-служба МЧС информирует, что в с. Байгазино Бурзянского района вода ушла, мост не затоплен.
Непростая ситуация сложилась и в Абзелиловском районе, где из-за объявлен режим повышенной готовности. Здесь из-за ливней затопило придомовые территории, залило дороги.
Днем в пятницу глава администрации района Ильдар Нафиков сообщил, что проезд по автодороге через деревню Озерное восстановлен.
В связи с проливными дождями и угрозой затопления населенных пунктов района введен режим повышенной готовности.
Все оперативные службы находятся на усиленном дежурстве. Сил и средств достаточно.
В результате продолжительных ливневых дождей произошло подтопление деревни Озерное. В 07.30 часов был произведен проран на региональной автодороге Озерное-Кусимовский рудник для отвода воды от деревни, сейчас проезд восстановлен, угрозы населенному пункту нет.
В других населенных пунктах, где вода подошла к домам, жителям предложена эвакуация в пункты временного размещения.
Уровень воды в реках Большой и Малый Кизил находится под контролем. Работы по минимизации ущерба от дождевого паводка будут продолжаться.
В Стерлитамаке в связи с обильными осадками и увеличенным сбросом воды на Юмагузинском водохранилище ожидается резкий подъем уровня реки Белая и, соответственно, реки Ашкадар, сообщили в местном УГЗ. Возможно подтопление территорий, акватории рек. Жителей города попросили провести необходимые превентивные мероприятия по сохранению имущества и домашних животных, находящегося на участках.