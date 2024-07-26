Избившему детей в лифте вынесли приговор в Алматы

«Приговором суда Н. признан виновным по статье 109−1 части 2 пункта 1,8 УК и ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 100 часов», — говорится в сообщении.
В Ауэзовском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении Н., обвиняемого в совершении побоев в отношении двух несовершеннолетних, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью.
Указывается, что 23 июля 2024 года в вечернее время в квартиру подсудимого постучались в дверь несовершеннолетние потерпевшие. Когда хозяин открыл дверь, они, пытаясь скрыться, забежали в лифт. По данным, подсудимый пошел за ними и в лифте нанес удары по ногам потерпевших.
Отмечается, что подсудимый признал вину, в содеянном раскаялся.
Приговор суда не вступил в законную силу.