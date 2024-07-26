Избившему детей в лифте вынесли приговор в Алматы

Указывается, что 23 июля 2024 года в вечернее время в квартиру подсудимого постучались в дверь несовершеннолетние потерпевшие. Когда хозяин открыл дверь, они, пытаясь скрыться, забежали в лифт. По данным, подсудимый пошел за ними и в лифте нанес удары по ногам потерпевших.