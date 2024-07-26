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Су-27 подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Истребитель Су-27 ВКС России перехватил три самолета ВВС Великобритании над Черным морем, сообщило министерство обороны.

Источник: © РИА Новости

«Российскими средствами контроля над акваторией Черного моря были обнаружены воздушные цели <…>. В целях недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж <…> идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя “Тайфун” ВВС Великобритании», — говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, при приближении Су-27 иностранные военные самолеты выполнили разворот от госграницы.

После этого российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, добавили в министерстве.