Су-27 подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии

«Российскими средствами контроля над акваторией Черного моря были обнаружены воздушные цели <…>. В целях недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж <…> идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя “Тайфун” ВВС Великобритании», — говорится в заявлении.