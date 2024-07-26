Хинштейн рассказал о спорах с женой из-за Instagram

«Сам факт пользования сетью, о чем я не раз говорил, не является нарушением закона, хотя лично у меня это точно не вызывает восторга. <…> Рекламу она не продает, что нетрудно проверить. (Да и в семейном бюджете я этих денег никогда не видел.) Буду дальше ее убеждать проститься с инстой, хотя сделать это не так-то просто», — написал в телеграм-канале Хинштейн о своей жене.