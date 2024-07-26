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Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион заявил о своей невиновности

Подозреваемый в убийстве экс-депутата Рады Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что он не убивал ее, передает корреспондент «Страна.ua» с заседания суда.

Источник: РИА "Новости"

«С Фарион ничего не делал, никого не убивал, это все не я», — сказал он. Молодой человек также сообщил, что приехал во Львов, потому что это «интересный город».

Кроме этого, отвечая на вопрос журналистов о возможных связях с российскими спецслужбами, он заявил, что относится к ним «максимально негативно». «Ничего общего с ними иметь не хочу и не собираюсь», — сказал Зинченко.

Ранее в этот день суд отправил Зинченко под стражу на два месяца без права внесения залога. Его адвокат уже заявил, что намерен подавать апелляцию на решение суда.