Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион заявил о своей невиновности

«С Фарион ничего не делал, никого не убивал, это все не я», — сказал он. Молодой человек также сообщил, что приехал во Львов, потому что это «интересный город».
Кроме этого, отвечая на вопрос журналистов о возможных связях с российскими спецслужбами, он заявил, что относится к ним «максимально негативно». «Ничего общего с ними иметь не хочу и не собираюсь», — сказал Зинченко.
Ранее в этот день суд отправил Зинченко под стражу на два месяца без права внесения залога. Его адвокат уже заявил, что намерен подавать апелляцию на решение суда.