В Челябинской области на Киалимском водохранилище прорвало дамбу

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Прорыв дамбы произошел на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков, четыре населенных пункта находятся по ходу движения воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.