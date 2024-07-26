В Челябинской области на Киалимском водохранилище прорвало дамбу

«В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошел смыв плотины длиной 100 метров. По ходу движения воды поселок Киалим, село Мухаметово, село Байдашево и село Карасево, далее впадает в Аргазинское водохранилище», — говорится в сообщении. Уточняется, что общая длина плотины — 500 м.
В администрации Карабашского городского округа ТАСС сообщили, что порядка 200 человек оказались в зоне подтопления близ города Карабаша. Киалимское водохранилище является одним из основных питьевых источников города.
«Идет эвакуация в поселках Киалим, Мухаметово», — сказали в администрации.
В городском округе введен режим ЧС.
По данным челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки 25 июля и ночью 26 июля в регионе выпало до 73 мм осадков, что составило местами 1−1,5 месячной нормы.
Согласно объявленному штормовому предупреждению,