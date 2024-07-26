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В Челябинской области на Киалимском водохранилище прорвало дамбу

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Прорыв дамбы произошел на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков, четыре населенных пункта находятся по ходу движения воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошел смыв плотины длиной 100 метров. По ходу движения воды поселок Киалим, село Мухаметово, село Байдашево и село Карасево, далее впадает в Аргазинское водохранилище», — говорится в сообщении. Уточняется, что общая длина плотины — 500 м.

В администрации Карабашского городского округа ТАСС сообщили, что порядка 200 человек оказались в зоне подтопления близ города Карабаша. Киалимское водохранилище является одним из основных питьевых источников города.

«Идет эвакуация в поселках Киалим, Мухаметово», — сказали в администрации.

В городском округе введен режим ЧС.

По данным челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки 25 июля и ночью 26 июля в регионе выпало до 73 мм осадков, что составило местами 1−1,5 месячной нормы.

Согласно объявленному штормовому предупреждению, 26—27 июля в отдельных районах региона ожидаются ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

МЧС