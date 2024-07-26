Что известно о прорыве дамбы в Челябинской области

ТАСС собрал основную информацию о стихийном бедствии.
Ситуация на месте подтопления.
Дамбу прорвало из-за обильных осадков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Произошел смыв плотины длиной 100 м, общая длина плотины — 500 м.
В Карабашском округе Челябинской области объявили режим ЧС.
Под угрозой четыре населенных пункта: поселок Киалим и села Мухаметово, Байдашево и Карасево, находящиеся по ходу движения воды.
В настоящее время подтоплен один населенный пункт, эвакуация еще трех проводится превентивно. Вблизи места прорыва плотины развернули два ПВР.
В зоне подтопления находятся порядка 200 человек.
Паводковыми водами затопило участок дороги Миасс — Карабаш — Кыштым с 35-го по 38-й км.
Погодные условия в регионе.
По данным челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки 25 июля и ночью 26 июля в регионе выпало до 73 мм осадков, что составило местами 1−1,5 месячной нормы.
Согласно штормовому предупреждению,