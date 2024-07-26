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Что известно о прорыве дамбы в Челябинской области

В Челябинской области на Киалимском водохранилище 26 июля прорвало дамбу. Это водохранилище является одним из основных питьевых источников Карабаша.

ТАСС собрал основную информацию о стихийном бедствии.

Ситуация на месте подтопления.

Дамбу прорвало из-за обильных осадков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Произошел смыв плотины длиной 100 м, общая длина плотины — 500 м.

В Карабашском округе Челябинской области объявили режим ЧС.

Под угрозой четыре населенных пункта: поселок Киалим и села Мухаметово, Байдашево и Карасево, находящиеся по ходу движения воды.

В настоящее время подтоплен один населенный пункт, эвакуация еще трех проводится превентивно. Вблизи места прорыва плотины развернули два ПВР.

В зоне подтопления находятся порядка 200 человек.

Паводковыми водами затопило участок дороги Миасс — Карабаш — Кыштым с 35-го по 38-й км.

Погодные условия в регионе.

По данным челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки 25 июля и ночью 26 июля в регионе выпало до 73 мм осадков, что составило местами 1−1,5 месячной нормы.

Согласно штормовому предупреждению, 26—27 июля в отдельных районах региона ожидаются ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

МЧС