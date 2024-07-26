Упавший в Новой Москве шестилетний мальчик сбежал из детского сада

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Шестилетний мальчик, который упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве, сбежал из детского сада, виновные в инциденте понесут наказание, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки.
Ранее столичная прокуратура сообщала, что шестилетий мальчик упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
«В одном из столичных детских садов произошла недопустимая ситуация: воспитанник шести лет выбежал за территорию сада. Поиски ребенка начались незамедлительно. Удалось выяснить, что он пошел в соседний торговый центр, который находится в 10 минутах от садика. Там мальчик катался на перилах и сорвался. Ребенка оперативно госпитализировали», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящее время врачи оказывают ребенку всю необходимую медицинскую помощь. На месте работают правоохранительные органы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
«Департамент оказывает всю необходимую помощь следствию. Виновные понесут наказание по всей строгости закона. Еще раз повторим — ситуация недопустимая. Мы примем все меры, чтобы подобного не повторилось», — сообщили в департаменте.