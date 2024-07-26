Упавший в Новой Москве шестилетний мальчик сбежал из детского сада

«В одном из столичных детских садов произошла недопустимая ситуация: воспитанник шести лет выбежал за территорию сада. Поиски ребенка начались незамедлительно. Удалось выяснить, что он пошел в соседний торговый центр, который находится в 10 минутах от садика. Там мальчик катался на перилах и сорвался. Ребенка оперативно госпитализировали», — говорится в сообщении.