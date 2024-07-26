По обвинению в коррупции арестован бывший замминистра обороны, отвечавший за снабжение войск

Дмитрий Булгаков, являвшийся замминистра обороны с 2008 по 2022 год, стал первым в истории современной России генералом армии, оказавшимся под следствием. В СКР сообщили, что бывший военачальник проходит фигурантом по уголовному делу коррупционной направленности. С ним проводятся «необходимые следственные действия», а судом в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. От дальнейших комментариев в СКР воздержались.
По данным «Ъ», расследование в отношении 69-летнего Дмитрия Булгакова, ранее отвечавшего за материально-техническое обеспечение (МТО) войск, возбудило управление по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления СКР по материалам департамента военной контрразведки ФСБ. При этом работу следователей напрямую курирует первый зампредседателя следственного ведомства генерал-полковник юстиции Эдуард Кабурнеев.
Генерала Булгакова задержали после обыска в его доме, привезли в здание следственного главка в Техническом переулке, допросили и отправили в ИВС. Затем Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о его аресте на два месяца. Разбирательство было секретным — карточка дела даже не появилась в базе данных Мосгорсуда.
Сейчас генерал, которому инкриминируют получение откатов от поставщиков продовольствия вооруженным силам, содержится в СИЗО «Лефортово».
По некоторым данным, его уголовное преследование напрямую связано с другим уголовным делом — о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) в АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК). Оно находится в производстве того же подразделения СКР, а его фигурантами являются члены совета директоров и акционеры ГПК Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. По версии следствия, топ-менеджеры предприятия завышали расходы на изготовление продовольствия, прежде всего сухих пайков, для Министерства обороны, а сама продукция была некачественной.
Басманный райсуд Москвы по ходатайству следствия в апреле заключил обвиняемых под стражу. В конце июня мера пресечения была продлена до 18 сентября. Следствие заявляло, что за это время планирует допросить работников самого ГПК, а также связанных с ним компаний — ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно». Одновременно велись поиски сотрудников Минобороны, которые могли быть причастными к предполагаемым преступным схемам ГПК.
Защита топ-менеджеров ГПК считает версию обвинения «голословной» и «необоснованной».
Грязинский пищевой комбинат основан в городе Грязи Липецкой области в 1944 году как базовое предприятие для снабжения вооруженных сил СССР специальным продовольствием. Сейчас предприятие является лидером российского рынка по производству рационов питания и пайков. Последний раз о своей работе комбинат отчитывался по итогам 2021 года — тогда объем производства ГПК увеличился на 63,7%. Рост производительности пищекомбинат объяснял увеличением заказов на продукцию от Министерства обороны. По итогам 2023 года выручка предприятия выросла на 24% — до 9,4 млрд руб., а чистая прибыль достигла 479 млн руб.
По данным трехлетней давности, почти 57% акций пищекомбината принадлежало членам семьи председателя совета директоров Александра Михайленко.
При этом следует отметить, что господин Михайленко всего на год младше генерала Булгакова, как и он, закончил Военную академию тыла и транспорта, служил в подразделениях материально-технического обеспечения, а затем возглавил Третейский суд Минобороны. В бизнес господин Михайленко ушел, покинув должность начальника департамента правовых вопросов военно-технической политики государственно-правового управления президента Российской Федерации.
Господин Михайленко и его сообщники по делу о растрате, по данным «Ъ», содержатся в спецблоке СИЗО «Матросская Тишина», так называемом «Кремлевском централе». Следствие, по данным источников «Ъ», настойчиво предлагало им сотрудничать в обмен на смягчение меры пресечения. Пока она остается прежней — в понедельник Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу представителей ГПК на продление им ареста.
Какие основания, кроме тяжести обвинения, взял за основу суд для ареста генерала Булгакова, остается неясным. Его вероятные сообщники из ГПК находятся под стражей.
Бежать военачальнику, включенному в санкционные списки более трех десятков стран, некуда. А участие в боевых действиях, многочисленные награды, включая «Золотую звезду» Героя России, всегда учитываются как смягчающие вину обстоятельства.
Дмитрий Булгаков стал начальником тыла вооруженных сил и заместителем министра обороны при министре Анатолии Сердюкове и начальнике Генштаба Николае Макарове. Генерал Булгаков участвовал в реализации «сердюковских» реформ системы материально-технического обеспечения, многие из которых стали поводом для громких коррупционных дел (например, о хищениях в системе «Оборонсервиса»).
Отставка замминистра Булгакова случилась в сентябре 2022 года, ровно через семь месяцев после начала специальной военной операции. Тогда система тылового обеспечения мирного времени далеко не сразу смогла адаптироваться к реалиям боевых действий, что вызвало критику как внутри военного ведомства, так и в СМИ.
Однако официальной формулировкой увольнения был назван «переход на другую работу», и в дальнейшем официальные лица никогда не предъявляли бывшему заместителю министра обороны никаких претензий публично.
В дальнейшем на позиции заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению наблюдалась большая текучка кадров: сменивший Дмитрия Булгакова Михаил Мизинцев проработал чуть более полугода и уже весной 2023-го ушел в ЧВК «Вагнер». Его преемник Алексей Кузьменков продержался год и в марте 2024 года стал заместителем директора — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ. Сейчас данный пост занимает генерал-лейтенант Андрей Булыга.