По обвинению в коррупции арестован бывший замминистра обороны, отвечавший за снабжение войск

Грязинский пищевой комбинат основан в городе Грязи Липецкой области в 1944 году как базовое предприятие для снабжения вооруженных сил СССР специальным продовольствием. Сейчас предприятие является лидером российского рынка по производству рационов питания и пайков. Последний раз о своей работе комбинат отчитывался по итогам 2021 года — тогда объем производства ГПК увеличился на 63,7%. Рост производительности пищекомбинат объяснял увеличением заказов на продукцию от Министерства обороны. По итогам 2023 года выручка предприятия выросла на 24% — до 9,4 млрд руб., а чистая прибыль достигла 479 млн руб.