Подполковник МВД рассказал о задаче «осветлить» Подмосковье от мигрантов

Слова главы областного управления МВД процитировал представитель полиции в звании подполковника, его имя не называется.
Он рассказал, что в понедельник прошло заседание расширенной коллегии управления ведомства по региону, на которой Пауков особо выделил «данное направление» и подчеркнул, что оно находится на контроле у президента и главы МВД, более того — рассматриваются законопроекты для ужесточения мер против иностранцев, нарушающих закон.
«Как было отмечено, основная задача, как он сказал, говорит, осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами. Это основная задача, основная задача, которая поставлена на следующее полугодие», — добавил представитель МВД.
РБК направил запрос в ГУ МВД России по Московской области.
Паукову около 65 лет, он родился в Пензенской области. Должность главы ГУ МВД по Московской области его назначили в 2014 году. Объявляя о назначении, министр внутренних дел Владимир Колокольцев отметил важность борьбы с этнической преступностью и нарушениями закона со стороны приезжих. В следующем году ему присвоили звание генерал-лейтенанта полиции.
На коллегии в Долгопрудном также выступил глава города Владислав Юдин. Он рассказал, что «на основании положительного опыта в миграционной повестке выходим в Госдуму РФ с двумя законодательными инициативами», которые касаются расширению полномочий Добровольной народной дружины (ДНД) по задержанию нарушителей, доставке силовикам и «применению спецсредств». «[Это] продиктовано высокой степенью опасности при охране общественного порядка», — пояснил Юдин.
Ужесточение риторики в отношении мигрантов последовало за терактом в «Крокус Сити Холле» в конце марта. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. Суды в Москве в этом году стали чаще выносить решения по трем основным «мигрантским» статьям КоАП, посчитал РБК: год к году рост составили 17,4%. Среди прочего, в конце июля Госдума приняла закон о введении специального режима высылки для мигрантов, нарушивших закон.
Среднестатистический международный мигрант в России — это женатый мужчина трудоспособного возраста родом из Таджикистана, следует из данных Росстата. В прошлом году в Россию приехало почти на четверть меньше мигрантов (23%), чем годом ранее — 560,4 тыс. человек.