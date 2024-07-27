Подполковник МВД рассказал о задаче «осветлить» Подмосковье от мигрантов

Ужесточение риторики в отношении мигрантов последовало за терактом в «Крокус Сити Холле» в конце марта. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. Суды в Москве в этом году стали чаще выносить решения по трем основным «мигрантским» статьям КоАП, посчитал РБК: год к году рост составили 17,4%. Среди прочего, в конце июля Госдума приняла закон о введении специального режима высылки для мигрантов, нарушивших закон.