На Урале размытая дамба затопила несколько поселков

После прорыва дамбы в зоне подтопления оказались несколько поселков: Киолим, Мухаметово, Карасево, Байдашево, Сактаево. Поселок Киолим находится менее чем в двух километрах от водохранилища по прямой. Жители едва успели спастись от хлынувшей воды на крышах домов. По имеющейся информации, никто из них не пострадал. Прибывшие спасатели МЧС России эвакуировали 163 жильца, в том числе 21 ребенка. Нанесен серьезный урон жилым и хозяйственным постройкам. По словам очевидцев, тонут коровы и свиньи. Не все успели отцепить собак.