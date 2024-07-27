На Урале размытая дамба затопила несколько поселков

В результате ЧП затопило ближайший к водоему поселок. Под угрозой затопления еще несколько населенных пунктов. Экстренные службы организовали эвакуацию всех проживающих там людей.
По данным МЧС, причиной прорыва стал размыв около 100 метров насыпного участка дамбы. Разрушение произошло из-за обильных дождей, которые идут в Челябинской области уже двое суток.
Киалимское водохранилище находится в 8 километрах к юго-западу от Карабаша и является источником питьевой воды для города. Площадь водоема — 1,6 квадратных километра. Емкость — 6 млн кубометров. Длина земляной плотины — 545 метров.
После прорыва дамбы в зоне подтопления оказались несколько поселков: Киолим, Мухаметово, Карасево, Байдашево, Сактаево. Поселок Киолим находится менее чем в двух километрах от водохранилища по прямой. Жители едва успели спастись от хлынувшей воды на крышах домов. По имеющейся информации, никто из них не пострадал. Прибывшие спасатели МЧС России эвакуировали 163 жильца, в том числе 21 ребенка. Нанесен серьезный урон жилым и хозяйственным постройкам. По словам очевидцев, тонут коровы и свиньи. Не все успели отцепить собак.
В Карабашском городском округе объявлен режим ЧС. Принято решение превентивно эвакуировать жителей сел Мухаметово, Байдашево и Карасево, где суммарно проживают около 200 человек. Жителей предупредили, что в ближайшее время в муниципалитете могут отключить воду, всем срочно следует сделать запасы.
Воды из водохранилища также затопили участок дороги Миасс — Карабаш — Кыштым протяженностью три километра. Водителям рекомендовали воздержаться от поездок в том направлении.
«На данный момент автодорога закрыта в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции на данном участке дороги несут службу в усиленном режиме», — сообщили в полиции.
К месту прорыва плотины также направлен личный состав отдела МВД «Кыштымский» для охраны общественного порядка и эвакуации населения.
Для эвакуированных жителей развернуты два пункта временного размещения (ПВР) на базе двух школ Карбаша. Туда, в частности, выехал местный прокурор для контроля соблюдения прав жителей в ходе эвакуации и размещении в ПВР. По заверению властей, ПВР обеспечены всем необходимым.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба. По его словам, экстренные службы отреагировали на ЧП достаточно оперативно. «Сейчас главное разместить в безопасности людей. С остальными последствиями обязательно разберемся», — сказал глава региона.
Утром 27 июля Текслер намерен выехать на место и провести там совещание оперштаба.