Несовершеннолетний пострадал в ДТП на проспекте Фрунзе в Витебске

По предварительным данным, водитель 2003 года рождения, управлявший автомобилем «Volkswagen», сбил пешехода 2008 года рождения, который выбежал из остановившегося на остановке трамвая.



В результате ДТП несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями.



Проводится проверка по факту происшествия.