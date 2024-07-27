По предварительным данным, водитель 2003 года рождения, управлявший автомобилем «Volkswagen», сбил пешехода 2008 года рождения, который выбежал из остановившегося на остановке трамвая.
В результате ДТП несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями.
Проводится проверка по факту происшествия.
Несовершеннолетний пострадал в ДТП на проспекте Фрунзе в Витебске
26 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 26 июля на проспекте Фрунзе произошла авария. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
По предварительным данным, водитель 2003 года рождения, управлявший автомобилем «Volkswagen», сбил пешехода 2008 года рождения, который выбежал из остановившегося на остановке трамвая.