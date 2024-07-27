На востоке Сирии обстреляли базу США, заявил источник

С октября 2023 года базы США в Ираке и Сирии неоднократно подвергалась нападениям, ответственность за которые брали на себя вооруженные группировки в составе сил «Исламского сопротивления Ирака». Согласно заявлениям группировок, удары по базам были ответом на действия израильской армии в секторе Газа и их поддержку со стороны США.