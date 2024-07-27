На востоке Сирии обстреляли базу США, заявил источник

«Три ракеты упали на территории базы в “Конико”, другие две — в окрестностях базы. Американские вертолеты поднялись в воздух после обстрела», — заявил источник.
С октября 2023 года базы США в Ираке и Сирии неоднократно подвергалась нападениям, ответственность за которые брали на себя вооруженные группировки в составе сил «Исламского сопротивления Ирака». Согласно заявлениям группировок, удары по базам были ответом на действия израильской армии в секторе Газа и их поддержку со стороны США.
Эти атаки были практически полностью прекращены после того, как в феврале в результате нападения на американскую базу в Иордании погибли трое военнослужащих США, более 40 получили ранения. В ответ американская авиация нанесла удары по западному Ираку и приграничным с Сирией районам.
На прошлой неделе после длившегося несколько месяцев затишья два заминированных беспилотника атаковали базу США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, ущерб в результате нападения не причинен, сообщал РИА Новости источник в международной антитеррористической коалиции. Американский военный чиновник подтвердил РИА Новости атаку беспилотников на базу, добавив, что никто из персонала не пострадал.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.