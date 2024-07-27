В Приморье пьяный водитель совершил ДТП, в котором погиб его пассажир

Смертельная авария произошла днем 26 июля. Как предварительно установили полицейские, 44-летний водитель Toyota Premio мчался по трассе от Находки в сторону Артема. На 62 км трассы «Артем-Находка-Порт Восточный» в Шкотовском округе он не справился с управлением, врезался в леера, после чего иномарка слетела с дороги. От полученных в аварии травм на месте погиб 42-летний пассажир, а рулевой отправился в больницу. Выяснилось, что он был пьян.