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В Приморье пьяный водитель совершил ДТП, в котором погиб его пассажир

В Приморье пьяный водитель не справился с управлением автомобилем и вылетел с трассы, что привело к гибели пассажира иномарки. На мужчину завели уголовное дело и отправили его на два месяца под стражу, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на полицию и прокуратуру Приморья.

Источник: РИА "Новости"

Смертельная авария произошла днем 26 июля. Как предварительно установили полицейские, 44-летний водитель Toyota Premio мчался по трассе от Находки в сторону Артема. На 62 км трассы «Артем-Находка-Порт Восточный» в Шкотовском округе он не справился с управлением, врезался в леера, после чего иномарка слетела с дороги. От полученных в аварии травм на месте погиб 42-летний пассажир, а рулевой отправился в больницу. Выяснилось, что он был пьян.

На водителя полицейские завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения пьяным водителем, повлекшем смерть человека. Наказание по ней составляет от пяти до 12 лет.

С учетом позиции прокурора виновника аварии суд отправил под стражу на два месяца. Ход расследования дела взяла на контроль Большекаменская прокуратура.

Ранее «КП» рассказывала, что 26 июля женщина на «Витце» в Уссурийске не пропустила тяжелый грузовик FAW при выезде на дорогу. В результате пассажира легковушки зажало в покореженном автомобиле.

ГИБДД