ВСУ размещает авиацию на аэродромах третьих стран, заявил источник

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ВСУ размещают авиацию на аэродромах третьих стран, в частности Польши, в расчете, что Россия не будет ее бомбить там, опасаясь открытого конфликта с НАТО, при этом украинские аэродромы используются для дозаправки и пополнения боекомплекта, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
«ВСУ используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования ВВС. Это делается с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения по технике противника силами ВС России, поскольку удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению (России — ред.) со странами ЕС и НАТО», — сказал собеседник агентства.
«При этом военные аэродромы на территории Украины ВСУ используют для дозаправки и пополнения боекомплекта», — подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ не исключил возможность поражения самолетов ВСУ на территории третьих стран. Например, по словам российского лидера, ВС России рассмотрят варианты уничтожения обещанных Киеву истребителей F-16, даже если те будут базироваться на территории других государств.