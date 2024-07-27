ВСУ размещает авиацию на аэродромах третьих стран, заявил источник

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ВСУ размещают авиацию на аэродромах третьих стран, в частности Польши, в расчете, что Россия не будет ее бомбить там, опасаясь открытого конфликта с НАТО, при этом украинские аэродромы используются для дозаправки и пополнения боекомплекта, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.