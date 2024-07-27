Экс-офицер СБУ назвал потери наемников на Украине

«С учетом того, что потери несут они очень и очень серьезные, желающих (приезжать) становится все меньше. Украинская сторона, конечно, выдает желаемое за действительное, когда говорит, что у них там десятки тысяч иностранцев воюют. На самом деле не так. За все время СВО, может, у них там, ну, 15 тысяч наемников прошло. Я думаю, что добрая треть из них погибла», — сообщил Прозоров РИА Новости.
Поэтому говорить о том, что какие-то серьезные силы на стороне Киева формируются из иностранцев, не стоит, и за громкими названиями «полков» и «легионов» на самом деле стоят небольшие подразделения, созданные больше для PR-целей.
«За громкими названиями “полк Кастуся Калиновского” (объединяет воюющих на стороне ВСУ выходцев из Белоруссии — ред.), а их там 100 человек. Ну, какой полк? Это рота. Или там легион там какой-нибудь грузинский. По максимуму воевало, считается, где-то около тысячи грузинских наемников, может даже меньше тысячи. Но опять громкое название — легион», — отметил Прозоров.
По его данным, если говорить о наемниках из европейских стран, в частности из Франции, то речь может идти максимум о паре сотен человек.
Всех иностранных наемников, воюющих за ВСУ, в свою очередь, можно поделить на три группы, считает Прозоров. Первая — это идейные нацисты. Вторая — наемники, приехавшие заработать, часть из них движима русофобскими идеями. В основном они воюют в составе «Интернационального легиона», подчиненного ГУР минобороны Украины. И третья часть — кадровые военные, направленные своим командованием в помощь Киеву и для получения боевого опыта.
В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников, включая 2 960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5 962 наемников, больше всего — именно поляков (1 497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.