Экс-офицер СБУ назвал потери наемников на Украине

«С учетом того, что потери несут они очень и очень серьезные, желающих (приезжать) становится все меньше. Украинская сторона, конечно, выдает желаемое за действительное, когда говорит, что у них там десятки тысяч иностранцев воюют. На самом деле не так. За все время СВО, может, у них там, ну, 15 тысяч наемников прошло. Я думаю, что добрая треть из них погибла», — сообщил Прозоров РИА Новости.