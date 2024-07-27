«Лежали на полу без сил»: 17-летний парень вышел в магазин за хлебом и по пути спас троих людей

«Помогите! Мы на втором этаже», — услышал крик 17-летний Кирилл Демухаметов, забежав в охваченный пламенем частный дом в Улан-Удэ. Кто живет тут и сколько людей — он не знал.
Но точно понимал — нужно спасать всех! Увидев в едком дыму лестницу, он забрался наверх. Там на полу лежали трое пенсионеров… Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Неужели дом друга горит?».
После окончания девяти классов Кирилл поступил в технологический колледж. К слову, документы он подал на направление «Защита в чрезвычайных ситуациях». Говорит, что спасать людей он решил еще в детстве. Однако до этого еще ни разу не представлялось случая.
— Утром нужно было сходить в магазин за хлебом. Но на полпути заметил дым на соседней улице, — рассказывает юноша.
«Неужели дом друга горит», — испугался Кирилл и рванул на соседнюю улицу. Увидел, что дым идет из соседнего строения.
— Сердце билось с бешенной скоростью. Даже ничего подумать не успел, как ноги сами уже вели внутрь дома. Калитка была закрыта, пришлось выбить. А дальше все произошло так быстро…
Близкие гордятся.
«Тут кто-нибудь есть?», — закричал парень. Двухэтажный дом был настолько задымлен, что собственный нос не разглядеть. Горел гараж на первом этаже.
Вдруг со второго этажа послышался крик. В огненной ловушке оказались сразу трое пенсионеров. Лежали на полу, видимо, пытались так спастись от дыма. Сил выбраться самостоятельно уже не было, но все оставались в сознании. Кирилл вывел на улицу пожилую женщину, а потом вернулся обратно. Но когда настала очередь мужчины, возникли проблемы.
— Пенсионер парализованный, на руках не утащить — тяжелый. Идея в стрессовой ситуации пришла быстро. Взял простыню, на которую потом кинул матрас с кровати. После положил на это сооружение мужчину сверху. Затем потихоньку спускал его по лестнице.
Третью пенсионерку Кирилл вывел быстро, чуть ли не на руках. К тому моменту прибыли скорая и пожарные. Помощь потребовалась 67-летнему мужчине, которого спас Кирилл. Его с отравлением доставили в больницу.
— Я вскоре ушел домой. Рассказал маме и возлюбленной о случившемся. Близкие, конечно, безумно гордятся. Как здоровье? Не пострадал. Но немного надышался дымом, — скромно рассказывает сибиряк.
Недавно жители Бурятии решили отблагодарить Кирилла. Местный блогер привез ему подарки.
Кирилл планирует окончить колледж и отправиться в армию. А после подать документы в высшее учебное заведение.
ОФИЦИАЛЬНО.
— На момент прибытия первого подразделения горел второй этаж жилого дома с переходом на кровлю, — рассказывают в ГУ МЧС Бурятии. — Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Причиной пожара послужило короткое замыкание.