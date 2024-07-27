Из-за размыва дамбы на Южном Урале эвакуированы 163 человека

Ранее сообщалось, что эвакуация затронула жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Их перевезли в пункты временного размещения в городе.
По руслу реки Большой Киолим волна дошла до поселка Мухаметово. Уровень воды поднялся на 7 сантиметров.
«С рассветом начнутся аварийно-восстановительные и другие неотложные работы. Всего к ликвидации последствий привлечено более 170 специалистов и 60 единиц техники», — уточняет МЧС РФ.
Прокуратура организовала работу мобильной приемной для пострадавших, 27 июля заместитель прокурора Челябинской области Денис Ситников проведет в Карабаше выездной прием граждан в ПВР, где также проверит соблюдение прав граждан.
Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков в Киалимском водохранилище поднялся уровень воды. В результате смыло 100 из 500 метров дамбы. Оказался затоплен участок автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым с 35 по 38 км.