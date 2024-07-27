ВСУ потеряли до 740 военных в зоне ответственности группировки «Юг»

«Подразделения “Южной” группировки войск отразили контратаку 5-й штурмовой бригады ВСУ, заняв выгодные рубежи, нанесли поражение 28-й, 30-й, 54-й и 72-й механизированных и 59-й мотопехотной, 72-й и 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригаде, 116-й и 117-й бригаде теробороны в районах Миньковки, Часова Яра, Дылеевки, Новодмитровки, Красногоровки, Верхне-Каменского, Максимильяновки и Райгородка», — сообщил он.