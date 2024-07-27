В Улан-Удэ при пожаре в жилом доме погибли люди

В столице Бурятии произошел пожар, в котором погибли три человека, передает ГУ МЧС по региону.
Сообщается, что огонь охватил помещение двухэтажного многоквартирного дома по улице Заиграевской. На место прибыли пожарные расчеты — 17 огнеборцев и пять единиц техники. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание на площади 10 квадратных метров.
Находившиеся в квартире мужчина и две женщины были доставлены в кареты скорой помощи, однако в ходе реанимационных мероприятий пострадавшие скончались.
Теперь обстоятельства трагедии предстоит выяснить специалистам, для этого на место выдвинулась оперативно-следственная группа. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.