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В Улан-Удэ при пожаре в жилом доме погибли люди

Источник: Российская газета

В столице Бурятии произошел пожар, в котором погибли три человека, передает ГУ МЧС по региону.

Сообщается, что огонь охватил помещение двухэтажного многоквартирного дома по улице Заиграевской. На место прибыли пожарные расчеты — 17 огнеборцев и пять единиц техники. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание на площади 10 квадратных метров.

Находившиеся в квартире мужчина и две женщины были доставлены в кареты скорой помощи, однако в ходе реанимационных мероприятий пострадавшие скончались.

Теперь обстоятельства трагедии предстоит выяснить специалистам, для этого на место выдвинулась оперативно-следственная группа. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.