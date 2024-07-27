Военнослужащие группировки «Центр» активно применяют роботов под Авдеевкой

В ведомстве отметили, что роботизированная платформа представляет собой тележку на дистанционном управлении, с постоянным полным приводом и грузоподъемностью до 160 килограммов. Управляется платформа оператором стандартным пультом управления и при помощи разведывательного дрона, через который он видит направление движения тележки и находящиеся на её пути препятствия. Предназначен комплекс для подвоза материального имущества, продовольствия и боеприпасов, а в случае необходимости может применяться для эвакуации раненых военнослужащих.