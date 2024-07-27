Упал в воду и пропал: в Комсомольском районе во время рыбалки пропал мужчина

О том, что произошло, стало известно вечером 25 июля. Сотрудники районного отдела полиции рассказали, что мужчина отправился на рыбалку. В какой-то момент забрался на перекат, откуда упал в воду и выбраться самостоятельно не смог. Сейчас его местонахождение неизвестно.
«За прошедшие сутки спасатели МЧС России совместно с сотрудниками полиции пешим порядком, а также при помощи плавсредства обследовали берег реки и акваторию общей протяженностью 600 метров. Поиски результатов не принесли, будут продолжены сегодня, 27 июля, в течение дня», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
По просьбе полиции и родных пропавшего специалисты снова проверили береговую черту Амура в Хабаровске и Хабаровском районе. Там искали утонувшего на центральной городской набережной неделю назад мужчину. Ранее сообщалось, что его поиски временно прекращены.
Работали три группы спасателей, которые обнаружили тело в районе села Виноградовка Хабаровского района. Сейчас с родственниками погибшего работают психологи МЧС.