Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Упал в воду и пропал: в Комсомольском районе во время рыбалки пропал мужчина

В Хабаровском крае не прекращаются поиски пропавших людей. Накануне в Комсомольском районе начали искать мужчину, который утонул на реке Писуй около поселка Ягодный. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Источник: РИА "Новости"

О том, что произошло, стало известно вечером 25 июля. Сотрудники районного отдела полиции рассказали, что мужчина отправился на рыбалку. В какой-то момент забрался на перекат, откуда упал в воду и выбраться самостоятельно не смог. Сейчас его местонахождение неизвестно.

«За прошедшие сутки спасатели МЧС России совместно с сотрудниками полиции пешим порядком, а также при помощи плавсредства обследовали берег реки и акваторию общей протяженностью 600 метров. Поиски результатов не принесли, будут продолжены сегодня, 27 июля, в течение дня», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По просьбе полиции и родных пропавшего специалисты снова проверили береговую черту Амура в Хабаровске и Хабаровском районе. Там искали утонувшего на центральной городской набережной неделю назад мужчину. Ранее сообщалось, что его поиски временно прекращены.

Работали три группы спасателей, которые обнаружили тело в районе села Виноградовка Хабаровского района. Сейчас с родственниками погибшего работают психологи МЧС.