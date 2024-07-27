Упал в воду и пропал: в Комсомольском районе во время рыбалки пропал мужчина

О том, что произошло, стало известно вечером 25 июля. Сотрудники районного отдела полиции рассказали, что мужчина отправился на рыбалку. В какой-то момент забрался на перекат, откуда упал в воду и выбраться самостоятельно не смог. Сейчас его местонахождение неизвестно.