Расчеты «Штурм-С» уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

«Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов “Штурм-С” группировки войск “Север” в ходе боевой работы уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — рассказали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что «Штурм-С» — это многоцелевая машина на базе легко бронированного транспортера-тягача МТ-ЛБ, которая используются для уничтожения танков, бронированного вооружения, долговременных огневых точек и других инженерных сооружений противника, а также способна успешно поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях.
«Для обеспечения продвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, борьбы с танками и бронетранспортерами противника расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов “Штурм-С” осуществляют прикрытие, занимая огневые позиции на ключевых направлениях», — добавили в ведомстве.
После выполнения боевой задачи экипаж проверяет машину и заряжает полный боекомплект из 12 ракет, после чего ожидает очередной команды для работы по позициям и технике противника.