Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчеты «Штурм-С» уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июл — РИА Новости. Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов “Штурм-С” группировки войск “Север” в ходе боевой работы уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — рассказали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что «Штурм-С» — это многоцелевая машина на базе легко бронированного транспортера-тягача МТ-ЛБ, которая используются для уничтожения танков, бронированного вооружения, долговременных огневых точек и других инженерных сооружений противника, а также способна успешно поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях.

«Для обеспечения продвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, борьбы с танками и бронетранспортерами противника расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов “Штурм-С” осуществляют прикрытие, занимая огневые позиции на ключевых направлениях», — добавили в ведомстве.

После выполнения боевой задачи экипаж проверяет машину и заряжает полный боекомплект из 12 ракет, после чего ожидает очередной команды для работы по позициям и технике противника.