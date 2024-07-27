Расчеты «Штурм-С» уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

Уточняется, что «Штурм-С» — это многоцелевая машина на базе легко бронированного транспортера-тягача МТ-ЛБ, которая используются для уничтожения танков, бронированного вооружения, долговременных огневых точек и других инженерных сооружений противника, а также способна успешно поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях.