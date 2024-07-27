Обвиняемый в подрыве машины в Москве приезжал в Урюпинск

В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.