Песков заявил, что о мобилизации в России сейчас речь не идет

Речи о мобилизации в России не идет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — ответил представитель Кремля на вопрос корреспондента РИА Новости, хватает ли добровольцев на фронте.
В начале июня президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме, заявил, что планов проводить новую мобилизацию нет.
По словам главы государства, существующих ресурсов достаточно для проведения специальной военной операции (СВО).
«Мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль, а в этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», — подчеркнул Путин.
Он напомнил, что в сентябре 2022 года было призвано 300 тысяч человек.
А в 2023-м добровольно подписали контракт с ВС РФ еще более 300 тысяч россиян.