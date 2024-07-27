Минобороны заявило об уничтожении гаубицами Д-30 замаскированных позиций ВСУ

«Работаем в основном по пехоте противника, блиндажам, окопам, а также создаем дымовую завесу для продвижения пехоты на линии боевого соприкосновения. Орудия защищены металлической сеткой, а также обложены ящиками с землей для защиты личного состава и орудий от осколочных попаданий», — рассказал командир орудия с позывным Амбал, которого цитирует военное ведомство.