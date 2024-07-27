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Минобороны заявило об уничтожении гаубицами Д-30 замаскированных позиций ВСУ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 Западной группировки ВС РФ уничтожили замаскированные позиции, миномет и живую силу ВСУ при выполнении огневых задач. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду. В этот раз расчеты гаубиц Д-30 танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили вскрытые разведчиками замаскированные позиции, миномет калибра 82 мм и живую силу ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выполнив боевые задачи, артиллеристы помогли штурмовым подразделениям продвинуться и занять более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции.

«Работаем в основном по пехоте противника, блиндажам, окопам, а также создаем дымовую завесу для продвижения пехоты на линии боевого соприкосновения. Орудия защищены металлической сеткой, а также обложены ящиками с землей для защиты личного состава и орудий от осколочных попаданий», — рассказал командир орудия с позывным Амбал, которого цитирует военное ведомство.

Также отмечается, что помогают артиллеристам беспилотники, которые каждый день разведывают и выявляют новые цели, а в случае принятия решения о нанесении удара, корректируют огонь артиллерии. МО РФ отметило, что данного средства у артиллерии хватает.