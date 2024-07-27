В Челябинской области приступили к ликвидации последствий прорыва дамбы

«В поселке Киолим Челябинской области вода вернулась в русло реки <…> Спасатели с помощью беспилотной авиации провели мониторинг территории поселка и приступили к ликвидации последствий размыва насыпного участка дамбы на Киолимовском водохранилище», — говорится в релизе.
По информации ведомства, пострадавших нет.
Накануне вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. По ходу движения воды оказалиcь четыре населенных пункта: поселок Киалим (его затопило) и села Мухаметово, Байдашево и Карасево. Власти провели превентивную эвакуацию населения, 163 человека, из которых 21 ребенок, перевезли в пункты временного размещения в городе Карабаш. В Карабашском округе объявили режим ЧС.
К ликвидации последствий привлечено более 170 человек и 60 единиц техники. Губернатор Алексей Текслер взял ситуацию на контроль.