В Челябинской области приступили к ликвидации последствий прорыва дамбы

Накануне вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. По ходу движения воды оказалиcь четыре населенных пункта: поселок Киалим (его затопило) и села Мухаметово, Байдашево и Карасево. Власти провели превентивную эвакуацию населения, 163 человека, из которых 21 ребенок, перевезли в пункты временного размещения в городе Карабаш. В Карабашском округе объявили режим ЧС.