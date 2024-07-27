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В Челябинской области приступили к ликвидации последствий прорыва дамбы

МЧС: в поселке Киолим Челябинской области вода вернулась в русло реки.

Источник: МЧС РФ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Поселок Киолим Челябинской области полностью освободился от воды после прорыва дамбы, сообщила пресс-служба МЧС.

«В поселке Киолим Челябинской области вода вернулась в русло реки <…> Спасатели с помощью беспилотной авиации провели мониторинг территории поселка и приступили к ликвидации последствий размыва насыпного участка дамбы на Киолимовском водохранилище», — говорится в релизе.

По информации ведомства, пострадавших нет.

Накануне вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. По ходу движения воды оказалиcь четыре населенных пункта: поселок Киалим (его затопило) и села Мухаметово, Байдашево и Карасево. Власти провели превентивную эвакуацию населения, 163 человека, из которых 21 ребенок, перевезли в пункты временного размещения в городе Карабаш. В Карабашском округе объявили режим ЧС.

К ликвидации последствий привлечено более 170 человек и 60 единиц техники. Губернатор Алексей Текслер взял ситуацию на контроль.