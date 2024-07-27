В Москве задержали одного из бывших руководителей «Оборонэнерго» по делу о хищениях

«Манукяну предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Уголовное дело объединено в одно с делом о хищении путем мошенничества в “Оборонэнерго”, — сказано в документе.
Следствие считает, что халатность Манукяна привела к хищениям. Сам он признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
АО «Оборонэнерго» занимается энергоснабжением объектов Минобороны России в рамках государственных контрактов. Как говорится на сайте компании, основной целью ее деятельности является надежное и бесперебойное энергоснабжение объектов Минобороны России и других потребителей.