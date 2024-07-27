Аэропорт Байкал стал запасным аэродромом для Иркутска

Рано утром 27 июля 2024 аэропорт «Байкал», который находится в Улан-Удэ Бурятии, оказал помощь Иркутску. Для самолетов, которые должны были приземлиться в столице Приангарья, открыли запасной аэродром. Об этом в своем телеграм-канале сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
— Сегодня утром аэропорт Байкал работает запасным аэродром для Иркутска, — написал Дмитрий в мессенджере.
Оказывается, столицу Приангарья утром 27 июля накрыл туман. Условия для посадки были опасные. Помощь оказали в Бурятии. Уже пять рейсов запросили техническую готовность аэропорта Улан-Удэ для посадки.
— Работаем, параллельно обслуживаем наши регулярные рейсы. Ждем улучшение в Иркутске, — написал гендиректор аэропорта.
Кстати, 23 июля аэропорт «Байкал» вновь работал запасным аэродромом для Иркутского аэропорта. Причина все так же — туман. Стоит отметить, что за полгода 2024 года в Бурятии приняли более 1500 пассажиров на запасной.