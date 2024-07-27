Аэропорт Байкал стал запасным аэродромом для Иркутска

Рано утром 27 июля 2024 аэропорт «Байкал», который находится в Улан-Удэ Бурятии, оказал помощь Иркутску. Для самолетов, которые должны были приземлиться в столице Приангарья, открыли запасной аэродром. Об этом в своем телеграм-канале сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.