Экс-советника главы Башкирии оставят под арестом до конца следствия

На минувшей неделе Верховный суд Башкирии продлил арест бывшему генеральному директору центра стратегического развития науки, высшего образования и инноваций РБ, экс-советнику главы РБ 36-летнему Руслану Казыханову. Он останется под стражей до 30 августа.
Руслана Казыханова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — по данным следствия, он умыкнул из российской казны 18 млн рублей.
Суд посчитал доказательства, представленные следствием, достаточными, чтобы отправить Руслана Радиковича в СИЗО, где он и находится с 10 декабря прошлого года. Защита пыталась обжаловать это решение Фемиды, но ничего не вышло. Впрочем, следствие может длиться до года и все это время обвиняемый будет оставаться под арестом. Однако после этого срока, по закону, арестованный может находиться за решеткой только с согласия прокурора Башкирии.
По информации следствия, в 2022 году управляющая компания НОЦ РБ в рамках нацпроекта «Наука» получила субсидию в 119 млн рублей из федерального бюджета. Казыханов заключил договоры на аффилированные фирмы на 18,3 млн рублей на оказание услуг по разработке «концепции трансформации образовательного ландшафта». При этом ничего не сделал, зато представил фиктивные акты сдачи-приемки выполненных работ. А всю выделенную из российской казны сумму подконтрольные ему фирмы получили в полном объеме. Таким образом бывшего советника главы Башкирии уличили в хищении 18 млн рублей.
Интересно, что следователям г-н Казыханов заявил, что «он столько сделал для республики, что имел право взять и себе немножко».
Сразу после ареста и до приговора суда г-на Казыханова лишили статуса советника главы РБ и вывели из наблюдательного совета Евразийского НОЦ.
Известно, что своей вины Казыханов не признает. Согласно санкции вменяемой ему статьи УК РФ, обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемым по этому уголовному делу проходит и заместитель Казыханова Евгений Акуличев.