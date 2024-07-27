Экс-советника главы Башкирии оставят под арестом до конца следствия

Суд посчитал доказательства, представленные следствием, достаточными, чтобы отправить Руслана Радиковича в СИЗО, где он и находится с 10 декабря прошлого года. Защита пыталась обжаловать это решение Фемиды, но ничего не вышло. Впрочем, следствие может длиться до года и все это время обвиняемый будет оставаться под арестом. Однако после этого срока, по закону, арестованный может находиться за решеткой только с согласия прокурора Башкирии.