Женщина пострадала при пожаре в садовом доме под Уфой

Садовый дом загорелся в СНТ «Нефтяник-7» Уфимского района. При пожаре женщина получила травмы.
На месте происшествия работали пожарные Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы.
Причины и обстоятельства устанавливаются.
В Уфимском районе загорелся садовый дом. Подробности рассказали в Госкомитете РБ по ЧС.
Садовый дом загорелся в СНТ «Нефтяник-7» Уфимского района. При пожаре женщина получила травмы.
На месте происшествия работали пожарные Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы.
Причины и обстоятельства устанавливаются.