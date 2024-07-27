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Женщина пострадала при пожаре в садовом доме под Уфой

В Уфимском районе загорелся садовый дом. Подробности рассказали в Госкомитете РБ по ЧС.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

Садовый дом загорелся в СНТ «Нефтяник-7» Уфимского района. При пожаре женщина получила травмы.

На месте происшествия работали пожарные Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы.

Причины и обстоятельства устанавливаются.

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