На Левобережье Омска маршрутка с пассажирами врезалась в столб

Ранее мы сообщали, что утром 26 июля, в районе двадцати минут десятого, в Калачинском районе произошло необычное столкновение. ВАЗ-2112 на полном ходу влетел в устройство заграждения железнодорожного переезда. Мужчину доставили в больницу, однако на этом его неприятности не заканчиваются.