На Левобережье Омска маршрутка с пассажирами врезалась в столб

Утром в субботу, 27 июля, в телеграм-канале «Инцидент Омск» появилась видеозапись, на которой видно, что микроавтобус попал в ДТП. По словам очевидцев, авария произошла на улице 70 лет Октября в районе дома № 15.
Судя по кадру, маршрутка съехала с прозжей части и врезалась в опору ЛЭП. Вероятно, микроавтобус двигался по маршруту № 503 (Микрорайон Загородный — СТЦ «Мега»). На видео видно, как из врезавшегося в столб общественного транспорта выходят люди.
О пострадавших не сообщается. Официальной информации от Госавтоинспекции ещё не было.
Ранее мы сообщали, что утром 26 июля, в районе двадцати минут десятого, в Калачинском районе произошло необычное столкновение. ВАЗ-2112 на полном ходу влетел в устройство заграждения железнодорожного переезда. Мужчину доставили в больницу, однако на этом его неприятности не заканчиваются.
Всего с начала года пьяные водители устроили в нашем регионе 74 ДТП, в которых погибли 6 человек.